Brasile, agosto da record per turisti e spesa

Un totale di 576.276 visitatori internazionali nel solo mese di agosto e 6.451.257 arrivi dall’inizio dell’anno. Il Brasile archivia il mese di agosto con dati record, che segnano una crescita (seppur lieve) rispetto alle cifre del 2025.

Come riporta traveldailynews.com, nei primi 8 mesi dell’anno l’Argentina si è confermata il principale mercato di provenienza, con 2.244.297 visitatori; seguono il Cile, con 547.601 visitatori, e gli Stati Uniti, con 514.128 arrivi.

Per quanto riguarda la spesa, secondo i dati della Banca Centrale, nel mese di agosto i visitatori internazionali hanno speso 4,8 miliardi di reais in Brasile. Un incremento del 17% rispetto ai 4,1 miliardi dello stesso mese dello scorso anno, che segna il record storico per agosto. Nel periodo gennaio-agosto, la spesa dei visitatori internazionali ha raggiunto i 38,7 miliardi di reais, con un +10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Anche i viaggi d’affari hanno registrato ricavi più elevati. Secondo i dati del Ministero del Turismo e di Abracorp, il segmento ha generato 9,75 miliardi di reais tra gennaio e agosto. I ricavi sono aumentati dell’8,2% rispetto allo stesso periodo del 2025.