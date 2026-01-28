Nel report Un Tourism per il 2025 da poco presentato il Brasile ha registrato un ragguardevole +37% per gli arrivi internazionali e non intende smettere di promuoversi, soprattutto in collaborazione con il segmento trade, come dimostrano due annunci fatti a Fitur da Embratur, l’agenzia brasiliana per il turismo.

Innanzitutto, a Madrid è stata lanciata la campagna globale Brasil Specialist Rewards, un’iniziativa inedita dell’agenzia pensata per incentivare direttamente la vendita di viaggi verso il Brasile sui mercati internazionali.

Per il presidente di Embratur, Marcelo Freixo, l’iniziativa è una campagna che va oltre le vendite: “Brasil Specialist Rewards è un riconoscimento di Embratur agli agenti che generano affari per il turismo brasiliano e una forma di incentivo affinché vendano ancora più pacchetti verso il Brasile, in linea con la nostra strategia di diversificazione delle destinazioni”.

Come funziona il programma di incentivazione

Il programma di incentivazione si svolge tra gennaio e luglio di quest’anno ed è rivolto anche all’Italia, oltre ai mercati del Nord America (Stati Uniti, Canada e Messico), del Sud America (Argentina, Cile, Colombia, Perù, Paraguay e Uruguay) e dell’Europa (Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna).

Gli agenti partecipanti dovranno registrare le prenotazioni qualificate sulla piattaforma trade Brasil Travel Specialist. Nel corso della campagna, i professionisti potranno vincere buoni premio e coloro che raggiungeranno il maggior numero di vendite saranno premiati con un fam tour esclusivo in Brasile, rafforzando il legame tra formazione, esperienza e conversione commerciale.

Il nuovo Airpass per i voli domestici

Contemporaneamente, il vettore brasiliano Azul ha rilanciato Azul Brazil Airpass, un prodotto destinato ai residenti fuori dal Brasile che consente di combinare diversi voli domestici con una tariffa unica. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Embratur e presentata sempre a Fitur 2026, mira ad aumentare il flusso di turisti internazionali verso il Paese e a incentivare la circolazione dei visitatori tra le diverse regioni brasiliane. Il prodotto è valido per i viaggiatori che arrivano in Brasile con voli Azul o di altre compagnie aeree.

Azul Brazil Airpass è stato aggiornato per facilitare l’accesso del trade internazionale al prodotto, ovvero è stato reso il processo di emissione più rapido ed efficiente per agenti di viaggio e tour operator all’estero.

Il prodotto offre opzioni con una permanenza massima di 14, 20 o 30 giorni, in base alla tariffa scelta e al numero di destinazioni incluse nell’itinerario. I prezzi partono da 479 dollari americani per viaggi fino a quattro destinazioni e una permanenza massima di 14 giorni, e possono arrivare a 599 dollari per itinerari con fino a otto destinazioni e una permanenza fino a 30 giorni su voli operati da Azul. Nelle opzioni che combinano tratte con altre compagnie aeree, i prezzi variano da 599 a 799 dollari, a seconda del numero di destinazioni e del periodo massimo di soggiorno.