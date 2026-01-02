Caos alle frontiere: il Portogallo sospende la verifica biometrica

Il Portogallo mette momentaneamente uno stop al nuovo sistema di controllo dei passaporti europeo. Dopo l’introduzione di via sperimentale, il Paese ha riscontrato numerosi problemi alle frontiere.

Dunque, come riporta preferente.com, il Paese ha deciso che passerà i prossimi tre mesi ad analizzare le dinamiche che hanno portato ai problemi.

La questione sta emergendo in tutta Europa, ma in Portogallo la situazione è diventata così complicata che il ritardo medio per i turisti è stato di tre ore, con picchi fino a sei.

Nel resto d’Europa, intanto, il sistema prosegue, anche se non mancano i problemi segnalati soprattutto dai turisti in arrivo dal Regno Unito.