Cattivi segnali da Cuba

La crisi energetica a Cuba non colpisce più solo i residenti, ma anche gli stranieri. Da ieri infatti, in piena alta stagione, anche i turisti vengono spostati da un hotel all'altro per mancanza di carburante.
La rete televisiva canadese Ctv News ha raccontato che nella località balneare di Cayo Coco diverse decine di visitatori sono stati “concentrati” in un’unica struttura turistica per risparmiare energia.
Altri spostamenti sarebbero in atto a Varadero e nei 'cayos' del nord del Paese. Niente carburante per un mese anche per le compagnie aeree, che dovranno fare rifornimento fuori dall’isola. Oggi in arrivo dal Messico i primi aiuti umanitari.