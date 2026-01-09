Cina, cresce il turismo grazie al programma visa-free

Il programma di transito senza visto di 240 ore avviato per la prima volta nel dicembre 2024 ha avuto innegabili ripercussioni sull’inbound in Cina.
Secondo le dichiarazioni di Zhang Ming, portavoce del Ministero di Pubblica sicurezza, riportate dall’agenzia di stampa Xinhua, il Paese ha registrato nel 2025 40,6 milioni di arrivi, con un aumento del 27,2% rispetto al 2024.
Il numero di viaggiatori che ha usufruito del regime senza visto è aumentato del 60,8% su base annua rispetto alle cifre precedenti l’avvio del programma, che ora si applica a una rosa di 55 Paesi.