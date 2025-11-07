Cina, prosegue l’iniziativa dell’ingresso senza visto

Proseguirà fino al 31 dicembre 2026 la politica di esenzione dal visto per l’ingresso in Cina, lanciata dal Paese del Dragone nel novembre del 2023. Fino alla fine del prossimo anno, quindi, i viaggiatori dei Paesi esentati, fra cui l’Italia, potranno entrare in Cina con il solo passaporto valido per attività commerciali, turismo, visite a familiari o amici, scambi o soggiorni della durata di 30 giorni.
Il gigante asiatico ha introdotto le sue prime misure di esenzione dal visto nel 2023 con l'obiettivo di rilanciare i viaggi internazionali dopo la revoca delle restrizioni dovute alla pandemia.
Nel corso degli anni, la Cina ha anche ampliato il numero dei Paesi dai quali è consentito l’ingresso senza il visto, che ora comprendono 74 Stati.