La Slavonia e Baranja, regioni della Croazia continentale situate a sole 2 ore d'auto da Zagabria, rappresentano il cuore autentico dell'est croato. La regione è stata presentata a Milano in occasione della Festa nazionale della Repubblica di Croazia, alla presenza del console generale Stjepan Ribiæ e della direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia Viviana Vukeliæ.

Nominate tra le 10 regioni più accoglienti al mondo da Booking.com nel 2025 e incoronata Regione vinicola europea Dionisio per il 2025, questi territori offrono un'esperienza unica tra tradizione enogastronomica, natura incontaminata e ospitalità autentica.

Osijek: la porta d'ingresso alla Slavonia

Osijek, quarta città della Croazia sul fiume Drava, rappresenta l'hub ideale per esplorare il territorio. Il centro storico di Tvrða, antica fortezza, e la cattedrale di San Pietro e Paolo (seconda più alta dell'Europa sudorientale) sono i simboli della città. La passeggiata fluviale più lunga della Croazia costeggia la Drava, mentre il viale in stile Liberty aggiunge fascino architettonico al centro urbano.

Enogastronomia: 800 anni di tradizione vinicola

La regione vanta 4 aree vitivinicole principali: Ferièanci a ovest, Ðakovo a sud, Baranja a nord ed Erdut a est. I vigneti di Baranja ed Erdut sono considerati la patria dei “vini del Danubio” grazie alla posizione privilegiata lungo il maestoso fiume. La tradizione culinaria include specialità come il Kulen (prodotto IGP), la zuppa di pesce “fiš“, paprikaš e èobanac.

Parco naturale Kopaèki rit: l'Amazzonia d'Europa

Situato alla confluenza tra Danubio e Drava, il parco naturale di Kopaèki rit offre esperienze uniche di birdwatching, cicloturismo e percorsi fluviali. L'area protetta rappresenta uno degli ecosistemi più ricchi d'Europa, ideale per il turismo naturalistico e le attività outdoor.

Cicloturismo e percorsi europei

La regione è attraversata da importanti percorsi cicloturistici europei: EuroVelo 6 (Atlantico-Mar Nero) ed EuroVelo 13 (strada della Cortina di Ferro). Il crescente numero di sistemazioni Bed & Bike facilita l'esplorazione del territorio su due ruote.

Eventi imperdibili 2026

Mese del vino (2 maggio - 11 luglio 2026). La contea si trasforma in un’esperienza enogastronomica diffusa con eventi ogni weekend, dal “Vinathlon” di Zmajevac alle “Serate di Vino e Arte” di Osijek.

Pannonian Challenge (11-14 giugno). Uno dei principali festival europei di sport estremi con BMX freestyle, skateboard e cultura urbana.

Festival Ðakovaèki vezovi (19 giugno - 5 luglio). Importante manifestazione folkloristica con sfilate in costumi tradizionali e esibizioni equestri con cavalli lipizzani.

Hospitality e nuove strutture

La regione investe in nuove strutture wellness e congressuali come il Materra, spa hotel e congress center immerso nel paesaggio rurale, puntando su collaborazioni con tour operator per pacchetti dedicati a piccoli gruppi ed esperienze rurali.