Croazia: ponte di Pasqua positivo per gli arrivi italiani

I mercati di prossimità come Germania, Italia, Slovenia, Austria e Slovacchia marcano il ponte di Pasqua per la Croazia, che dal 3 al 6 aprile ha registrato 144.364 arrivi e 501.014 pernottamenti, “risultati che confermano la Croazia come meta sicura e di qualità, apprezzata dai turisti europei per le sue bellezze naturali e culturali” dichiara Viviana Vukelic, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia.

Dubrovnik, Parenzo, Rovigno, Zagabria e Spalato le mete più frequentate, specchio della varietà dell’offerta, dei servizi di qualità della destinazione. Sicurezza e vicinanza all’Italia supportano ulteriormente la strategia del Paese, che desidera inserirsi “tra le destinazioni estere preferite dai turisti italiani, mercato strategico tra i primi dieci di provenienza”.

Investimenti significativi nelle partnership e nella diversificazione di prodotti che combinano relax, cultura, natura e sport spingono l’offerta di alto livello distribuita tutto l’anno, “riducendo la stagionalità e rispondendo alle aspettative di un pubblico in cerca di esperienze autentiche e complete”, conclude.