La Croazia in primavera offre il momento perfetto per esplorare il Paese senza le numerose presenze estive. Le temperature miti (15-20°C) e i prezzi ridotti rendono ideale visitare i parchi nazionali, le città storiche e le isole. Con 8 parchi nazionali, 13 parchi naturali, 22 siti Unesco e oltre mille isole, la Croazia primaverile regala esperienze combinabili tra natura, cultura e tradizioni locali.

Istria: tesori medievali e sapori autentici

L'Istria in primavera è perfetta per scoprire borghi medievali e degustazioni. Motovun e Grožnjan offrono panorami collinari e specialità al tartufo. A Rovigno, il centro storico e l'eco-museo della tipica imbarcazione Batana (patrimonio immateriale Unesco) raccontano la tradizione marittima. Pola stupisce con l'arena romana e i tunnel della Prima guerra mondiale. Tra i patrimoni Unesco da visitare, a Parenzo si trova la Basilica Eufrasiana (VI sec.) con mosaici bizantini tra i meglio conservati al mondo.

Quarnaro e Plitvice: natura incontaminata

Il Parco Nazionale di Plitvice, patrimonio Unesco, in primavera mostra cascate al massimo della portata e vegetazione rigogliosa. I 16 laghi turchesi offrono 8 percorsi diversi, dal più breve (2 ore) al completo (6-8 ore). L'isola di Krk offre il Sentiero Glagolitico con sculture in pietra delle antiche lettere croate.

Dalmazia centrale: Spalato e isole idilliache

Spalato combina storia romana (Palazzo di Diocleziano) e vita moderna. L'isola di Brac offre la famosa spiaggia Zlatni Rat e il monte Vidova Gora per panorami da fotografare. Hvar conserva la Piana di Stari Grad, paesaggio agricolo di 2.400 anni fa.

Dubrovnik: la perla dell'Adriatico

Le mura di Dubrovnik (2 km) in primavera si percorrono senza il caldo estivo. Il centro storico Unesco include una delle farmacie più antiche d'Europa. Korèula, la “piccola Dubrovnik”, mostra un’urbanistica unica progettata contro la bora.

Zagabria e Croazia centrale: cultura e tradizioni

Zagabria in aprile ospita ZagrebDox (19-26 aprile), festival internazionale del cinema documentario. I castelli di Trakošæan e Veliki Tabor emergono dal verde primaverile. L’elegante città di Varaždin sfoggia il suo barocco perfettamente conservato.

Slavonia orientale: avventure fluviali

Osijek lungo il Drava offre crociere su zattere tradizionali “kompa”. Vukovar sul Danubio permette navigazioni fluviali tra paesaggi incontaminati e siti archeologici come la preistorica Vuèedol.

Šibenik: gioielli medievali

Cuore del territorio è Šibenik, città fondata nel Medioevo che custodisce due importanti riconoscimenti Unesco: la Cattedrale di San Giacomo e la Fortezza di San Nicola. Nell’entroterra si trova Knin, antica città dei re croati, e nei dintorni è possibile visitare il sito archeologico di Burnum, dove si conserva uno degli anfiteatri militari dell’antica Roma. Tra le principali attrazioni naturalistiche spicca il parco nazionale di Krka con l’isolotto di Visovac.

Zara: storia romana e montagne

Tra i riconoscimenti Unesco a Zara figurano le opere di difesa veneziane del XVI e XVII secolo, tra cui la porta di Terraferma (Kopnena Vrata). Il centro storico di Zara conserva un ricco patrimonio monumentale, con il forum romano attorno al quale si affacciano la cattedrale di Sant’Anastasia, la chiesa di San Donato e numerosi reperti archeologici di epoca romana. Sul fronte naturalistico, il parco nazionale di Paklenica si estende su circa 95 km quadrati all’interno della catena del Velebit.