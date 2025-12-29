Croazia top destination 2025/2026 per il turismo d’affari

Prima il riconoscimento all’Imex Frankfurt come “New Star of Business Travel”, poi il boom al “The Meeting Space 2025” di Madrid, infine i riflettori mondiali su Zagabria per la sua prima volta come sede 2025 del prestigioso M&I Express. La Croazia chiude un’annata storica, confermandosi la destinazione più trendy per il turismo d’affari grazie a quattro indiscutibili punti di forza: l’eccellente connettività di Zagabria, Split, Dubrovnik, Zadar e Pula rispetto ai principali hub europei, la ricchezza culturale e naturalistica dei suoi centri urbani, l’alto livello dell'offerta enogastronomica e strutture per eventi di capacità enorme, oltre che di massima innovazione.

Due nomi su tutti: il Šibenik Convention Centre, il più grande dell’intero Adriatico con 1500 posti, e il Valamar Lacroma di Dubrovnik, da 1200 posti. “Lo sviluppo del settore è costante - conferma Viviana Vukeliè, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia - e garantisce flussi lungo tutto l’anno. Nella primavera 2026 è prevista anche l’apertura del cinque stelle lusso Pical Resort, Valamar Collection, per 200 milioni di euro d’investimento e un nuovo centro congressi da 1200 posti a Parenzo, vicinissimo all’Italia. Sarà il più grande dell’Istria”.