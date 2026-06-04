Cuba, Melià chiude definitivamente tutti gli alberghi sull’isola

Dopo Iberostar, anche il gruppo Melià annuncia la cessazione delle attività a Cuba. La decisione, spiega il player alberghiero spagnolo in una nota, “ha effetto immediato” ed è stata presa “in seguito a una valutazione dei rischi e a una revisione del contesto attuale”.

Chiudono definitivamente, quindi, tutte le 15 strutture gestite dai marchi del gruppo alberghiero sull’Isla Grande: Gran Hotel Bristol Habana Vieja, The Meliá Collection; INNSiDE Catedral Habana; Meliá Buena Vista; Meliá Cayo Santa María; Meliá Jardines del Rey; Meliá Las Dunas; Meliá Península Varadero; Paradisus Los Cayos; Paradisus Princesa Mar; Paradisus Río de Oro; Paradisus Varadero; Sol Caribe Beach; Sol Cayo Santa María; Sol Río de Luna y Mares; Sol Varadero Beach.

“L’impatto complessivo di questa decisione è limitato - scrive Melià -, poiché la maggior parte degli hotel elencati non è attualmente operativa a causa delle continue restrizioni energetiche e della ridotta domanda che interessano il mercato cubano. Ciononostante, la società sta implementando specifici piani d’azione per garantire un processo di disimpegno ordinato e strutturato. Parallelamente, sono in fase di attivazione protocolli di comunicazione appropriati per garantire che vengano fornite informazioni trasparenti e tempestive a tutti i fornitori, partner e clienti”.