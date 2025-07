Dazi Usa: oggi le prime lettere, ma l’Europa continua a trattare

Continuano le trattative tra Europa e Stati Uniti sui dazi. Il periodo di sospensione concesso dal presidente degli Usa Donald Trump sta per volgere al termine e, secondo quanto annunciato nelle scorse ore dallo stesso, alle 12 ora locale (le 18 italiane) partirà l’invio delle prime lettere contenenti i nuovi accordi commerciali e le tassazioni definite dalla Casa Bianca.

Non si conoscono ancora i destinatari delle missive, ma nel frattempo Bruxelles continua a trattare. Secondo quanto si apprende dall’Ansa, nelle scorse ore la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, ha avuto un colloquio telefonico con Trump. Sullo scambio intercorso tra i due leader un portavoce della Commissione Ue ha riferito alla stampa che “stiamo cercando di portare a casa il miglior accordo possibile con gli Usa”, aggiungendo che su un eventuale proroga al 1° agosto come nuova scadenza per l’accordo “siamo pienamente impegnati a trovare un accordo di principio entro il 9 luglio”. Entro la settimana, quindi, potrebbe quindi esserci un’intesa di massima tra il Vecchio Continente e gli States.

Nel frattempo, mentre l’Ue cerca di trattare, si inaspriscono i rapporti tra gli Stati Uniti e i Paesi cosiddetti ‘Brics’ (Brasile, Cina, Russia, India, Sudafrica, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Iran, Indonesia), i quali non vogliono alcun tipo di confronto, dopo che Trump ha minacciato dazi aggiuntivi del 10% ai Paesi allineati al gruppo delle economie emergenti.