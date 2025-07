Il 2025 è iniziato in salita per il turismo americano. La domanda dai mercati internazionali è in calo e ora anche per Brand Usa le cose sembrano complicarsi. Secondo quanto si apprende dalle testate di settore d’oltreoceano, infatti, l’ente di promozione potrebbe trovarsi a far fronte a un taglio dei finanziamenti pubblici se dovesse diventare legge il ‘Big Bautiful Bill’ proposto dall’amministrazione Trump.

Brand Usa è attualmente parzialmente finanziata con fondi federali per un massimo di 100 milioni di dollari, derivanti perlopiù dall’Esta. Per ogni richiesta, riporta travelpulse.com, l’ente incassa 17 dollari. Incassi che verrebbero meno con il varo del pacchetto normativo, che prevede di destinare altrove le entrate generate dall’Electronic System Travel Authorization.

Sul disegno di legge lo scontro politico è ancora aperto. Sul ‘Big Beautiful Bill’ il Senato si è diviso: Democratici, Indipendenti e alcuni Repubblicani hanno infatti votato contro. A fare da ago della bilancia è stato il vicepresidente JD Vance, che ha votato per l’approvazione del provvedimento.

Ora la palla torna alla Camera, dove si voterà per approvare il disegno di legge. Se questo dovesse incassare il placet dei rappresentanti e la firma del presidente Trump, diventando legge a tutti gli effetti, la capacità di Brand Usa di lanciare nuove campagne internazionali potrebbe subire un forte depotenziamento. L’ente dovrebbe fare affidamento solo sui finanziamenti privati. Un duro colpo a poche settimane dal lancio dell’iniziativa di marketing globale ‘America The Beautiful’, pensata proprio per dare nuova linfa all’incoming.