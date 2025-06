Un messaggio chiaro e carico di entusiasmo è quello lanciato durante l’incontro istituzionale organizzato a Roma dal Ministero del Turismo della Repubblica Dominicana, rivolto agli operatori del trade italiano: “Siete voi il volto del nostro Paese”. A presentare i risultati e le ambizioni di Deo Travel Rewards, il programma di loyalty e formazione dedicato agli agenti di viaggi, è stata la rappresentanza del ministero, con dati alla mano e casi concreti di successo.

Deo Travel Rewards si fonda su quattro pilastri: comunità, informazione, formazione e sostenibilità. Oggi il programma conta oltre 25 mila iscritti, tra agenti di viaggi e professionisti del turismo che condividono la passione per la destinazione caraibica. “Ricevete in tempo reale tutte le novità su nuove rotte, aperture alberghiere, sviluppi infrastrutturali e cambiamenti che interessano il nostro territorio, così da poter aggiornare costantemente la vostra proposta commerciale. Perché la Repubblica Dominicana è un Paese che cambia ogni giorno, e chi la promuove deve crescere con essa”, spiegano i rappresentanti del ministero.

Il programma non si limita a premiare le vendite. Ogni prenotazione caricata sulla piattaforma ufficiale genera un credito economico – trasferibile su conto bancario, Paypal o come gift card – ma dà anche accesso a moduli formativi, strumenti promozionali e momenti di confronto. In 20 mesi, sono già 500 mila i passeggeri riportati sulla piattaforma, per un totale di 3,9 milioni di notti vendute, che si traducono in 376 milioni di dollari di introiti netti per l’economia dominicana.