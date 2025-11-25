Disneyland Paris presenta World of Frozen dal 29 marzo 2026

Disneyland Paris presenta World of Frozen, nuova area tematica che ricrea i luoghi del celebre film Disney che aprirà il 29 marzo 2026. Dal villaggio di Arendelle al palazzo di ghiaccio di Elsa, ogni elemento è stato progettato con grande attenzione ai dettagli. Elemento centrale dell’esperienza sarà l’attrazione per famiglie ‘Frozen ever after’, un viaggio in barca attraverso le avventure di Anna, Elsa e dei loro amici, arricchito da tecnologie d’avanguardia di ultima generazione.

World of Frozen offrirà due nuove proposte di ristorazione: il ristorante a servizio rapido Nordic Crowns Tavern, ispirato alla cucina nordica, con menu personalizzabili e dessert ‘ghiacciati’, e il ristorante con servizio a tavola The Regal View Restaurant & Lounge, situato ad Adventure Way, che accoglierà gli ospiti per colazione, pranzo e cena, con la possibilità di incontrare diverse Principesse Disney.

World of Frozen si inserisce nel più ampio piano di espansione di Disney Adventure World (il nuovo nome del Parco Walt Disney Studios), insieme ai mondi dedicati alle franchise Pixar e Marvel e all’imponente Adventure Bay, dove prenderà vita il nuovo spettacolo serale ‘Disney cascade of lights’, che combinerà fontane, proiezioni e una coreografia con 379 droni. Lungo Adventure Way, gli ospiti troveranno inoltre un’altra nuova attrazione ‘Rapunzel tangled spin’, esperienze gourmet e giardini tematici. Guardando al futuro, sono già in fase di sviluppo nuove esperienze, tra cui un’attrazione ispirata a Up e un’intera area dedicata a ‘Il Re Leone’, che arricchiranno ulteriormente il piano di espansione di Disney Adventure World.