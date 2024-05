Dubai per famiglie, parte il programma ‘Kids Go Free’

Si chiama ‘Kids Go Free’ il programma estivo di Dubai che coinvolge numerosi hotel di prestigio come NH Collection Dubai The Palm, Paramount Hotel Dubai, Rove Dubai Marina, Rove City Walk, Address Downtown e Kempinski Hotel Mall of the Emirates. Le strutture offrono soggiorni e pasti gratuiti per bambini sotto i 12 anni per prenotazioni effettuate entro il 31 luglio 2024 valide per soggiorni dal 1° giugno al 31 agosto 2024.

Tra le attrazioni di Dubai per i bambini il Dubai Aquarium & Underwater Zoo, dove i visitatori possono ammirare da vicino migliaia di creature marine, e il parco acquatico Atlantis Aquaventure, uno dei più grandi e spettacolari del pianeta. Situato nell’iconico Atlantis, The Palm, offre una vasta gamma di scivoli e attrazioni acquatiche, dai percorsi adrenalinici alle zone più tranquille per prendere il sole, dalle rapide dei fiumi artificiali, ai parchi e aree per i più piccoli.

Altra tappa ideale per le famiglie è Legoland, il parco a tema che offre una vasta gamma di attrazioni e giochi ispirati ai mattoncini Lego. Dai percorsi di guida per bambini alle montagne russe adatte ai più coraggiosi, Legoland è progettato per stimolare l’immaginazione e la creatività dei visitatori di tutte le età e coinvolge i visitatori con workshop di costruzione Lego e .