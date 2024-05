Dubai torna a recitare un ruolo di primo piano negli Emirati come luogo che presenta quasi ogni anno novità su novità nello sviluppo turistico, alberghiero e residenziale, sfidando le leggi della natura con progetti innovativi e futuristici.

Il prossimo appuntamento con in grand opening sarà quello del Jumeirah Marsa Al Arab, la nuova struttura che nascerà nel 2024, un complesso del gruppo Jumeirah che sta già prendendo forma.

Dal design ispirato a un superyacht, ospiterà 386 camere e suite, 4 penthouse e 83 appartamenti di lusso affacciati sul Golfo Arabico, piscine, spa di 3.500 mq su tre piani, 10 ristoranti e bar.

Includerà inoltre un nuovo porto turistico di lusso con passeggiata panoramica, oltre a un gruppo di nove ville sul mare.

Ma la città non si limita a questo.

Dubai The Link, la nuova destinazione gastronomica con 14 outlet per il food si arricchisce con The Infinite Constant Front, un’opera d’arte digitale realizzata da Jesse Woolston: una serie di simulazioni ipnotiche culminante con l’infinity pool più estesa degli Emirati, all’interno del One & Only One Za’abeel, aperto inizio anno, che include SIRO One Za’abeel, il primo hotel al mondo del brand per gli amanti dello sport del wellbeing.

Altro atteso opening è stato il The Lana di Dorchester Collection, resort urbano firmato Foster+Partner diviso tra hotel e lussuose residenze, ai confini del Marasi Marina, tra il centro della città e il Dubai Design District.

È in grande fermento, infine, Dubai Creek Harbour, un nuovo complesso commerciale con negozi, spazi culturali e zone residenziali, incluso l’hotel Address Grand Creek Harbour, a soli 10 minuti da Downtown Dubai, che una volta terminato, coprirà una superficie di 6 chilometri quadrati.