Con 5,18 milioni di visitatori internazionali raggiunti nel primo trimestre del 2024, Dubai mantiene lo slancio di crescita del turismo, in linea con la Dubai Economic Agenda 2033, l’ambizioso programma in vista dei 200 anni della nascita della città.

L’aumento è dell’11% rispetto ai 4,67 milioni di arrivi turistici raggiunti nello stesso periodo del 2023, secondo i dati pubblicati in occasione della 31esima edizione dell’Arabian Travel Market (ATM), con un’occupazione media d’hotel dell’83% - una delle più alte al mondo - e l’Europa occidentale è il principale mercato con il 22% dei visitatori.

Le ambizioni

“L’obiettivo è diventare una delle tre prime tre città al mondo dove investire, lavorare e vivere, consolidando ulteriormente la posizione di Dubai come città globale leader per gli affari e il tempo libero”, commenta Issam Kazim, ceo della Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM). “La priorità per il prossimo decennio è sviluppare un’economia sostenibile, diversificata e produttiva, promuovendo forti campagne globali e specifiche per ciascun mercato, collaborando con i nostri principali partner nazionali e internazionali”.

Nuove attrazioni e un calendario di eventi aziendali, ricreativi e sportivi sono in programma tutto l’anno. “Sostenibilità, accessibilità, imprenditorialità e innovazione sono al centro - continua Kazim -, obiettivi che vanno di pari passo con la volontà di aprirsi a nuovi mercati, come il Sud America, ma anche di facilitare la conoscenza di Dubai, con un’offerta alberghiera più competitiva, cambiando così la percezione della destinazione”.