Olbia-Dubai con flydubai: “Una porta sul mondo” per la Regione

Partirà il prossimo 15 giugno il nuovo volo diretto Olbia-Dubai operato da flydubai. Il collegamento, che sarà operativo fino al 31 agosto, è per la Sardegna un punto di forza e una nuova porta su un altro mercato.

“Il pubblico di riferimento – spiega il nuovo assessore al Turismo della regione Franco Cuccureddu - non è solo quello degli emiratini, ma anche, forse soprattutto, quello dei numerosi liberi professionisti, molti europei e americani che vivono a Dubai e negli Emirati Arabi, e che in estate, quando lì le temperature sono molto elevate, cercano un luogo dal clima più mite per le loro vacanze”.

“Nel periodo estivo il nostro punto di forza è certamente il mare - conclude l'assessore - ma tutti gli altri attrattori contribuiscono a completare un'offerta di vacanza che confidiamo possa trovare grande interesse negli Emirati. Va ricordato però che l’aeroporto di Dubai è anche uno dei principali hub del trasporto aereo e così questo collegamento diretto rende potenzialmente accessibile la Sardegna a visitatori provenienti da ogni parte del mondo”.