Dubai, semestre record: la città sfiora i 10 milioni di visitatori

Un totale di 9,88 milioni di visitatori internazionali nei primi 6 mesi del 2025, pari a un incremento del 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questi i risultati record annunciati da Dubai per il primo semestre.

“Partnership, campagne internazionali, eventi di richiamo mondiale e nuove aperture hanno contribuito a posizionare Dubai come meta di riferimento sia per i nuovi viaggiatori che per i repeaters” sottolinea la nota di Visit Dubai.

Secondo i dati, i mercati di prossimità hanno totalizzato il 26% dei visitatori complessivi; ma l’Europa occidentale è stato il più grande mercato di riferimento con 2,12 milioni di visitatori, pari a una quota complessiva del 22%.

Issam Kazim, ceo di Visit Dubai, commenta: “La performance turistica di Dubai riflette la forza delle partnership fra settore pubblico e privato, oltre al potere della comunità; fattori determinanti nel mostrare l’offerta della destinazione di Dubai al mondo. I nostri residenti, le imprese e i visitatori hanno svolto un ruolo di supporto nel nostro successo turistico”.