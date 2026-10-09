Egitto: 185 nuovi progetti di sviluppo alberghiero

L’Egitto sostiene lo sviluppo turistico con 185 nuovi progetti alberghieri in realizzazione in tutto il Paese, con 46mila nuove camere d’albergo previste nei prossimi anni.

Obiettivo dichiarato del Paese è arrivare a quota 20 milioni di turisti entro la fine del 2026.

L’espansione alberghiera rientra in un più ampio impegno del Ministero del Turismo e delle Antichità volto ad aumentare la capacità ricettiva e a sostenere la crescita del settore turistico. Per questo il governo egiziano ha introdotto procedure di autorizzazione semplificate e finanziamenti a tasso agevolato per accelerare il completamento dei progetti.

Lo sviluppo interessa le località del Mediterraneo, le mete balneari del Mar Rosso e le aree collegate alle principali attrazioni culturali egiziane. In particolare, l'Egitto settentrionale sta emergendo come polo strategico per i nuovi investimenti turistici, con località come El Alamein e il vasto progetto di sviluppo di Ras El Hekma che stanno attirando importanti iniziative alberghiere e resort di prestigio.

L'area è oggetto di uno sviluppo volto a creare una destinazione balneare fruibile tutto l'anno, puntando su un turismo ad alta capacità di spesa. I capitali per gli investimenti provengono dagli Emirati Arabi Uniti e dai mercati europei.

Parallelamente, proseguono gli investimenti alberghieri nelle località consolidate del Mar Rosso. Sharm El-Sheikh, Hurghada e Marsa Alam stanno ampliando la propria offerta ricettiva con nuove strutture, tra cui eco-resort e complessi di lusso.

Anche le infrastrutture di trasporto si stanno espandendo di pari passo con i progetti alberghieri. Lo sviluppo aeroportuale include lo Sphinx International Airport, situato nei pressi delle Piramidi, mentre è in fase di realizzazione una linea ferroviaria ad alta velocità per collegare la costa mediterranea al Mar Rosso. Queste opere infrastrutturali sono concepite per migliorare gli spostamenti dei visitatori tra le principali aree turistiche e favorire una distribuzione geografica più ampia degli investimenti.

L'aumento della capacità alberghiera coincide inoltre con l'entrata a pieno regime del Grande Museo Egizio (GEM) a Giza. Si prevede che il museo rafforzerà l'offerta di turismo culturale dell'Egitto, affiancandosi a mete consolidate come Il Cairo e Luxor.