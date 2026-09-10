Egitto: arrivi internazionali a +16% nel primo trimestre dell’anno

L’Egitto ha registrato un incremento pari al 16% negli arrivi internazionali nel corso dei primi tre mesi dell’anno. La performance risulta superiore a quella dell’area del Medio Oriente, dove gli arrivi sono diminuiti a causa delle vicende internazionali.

Come riporta traveldailynews.com, i dati dell’ultimo World Tourism Barometer di UN Tourism incoronano il Paese come una delle mete con le migliori performance a livello globale e la migliore per il Medio Oriente, dove gli arrivi internazionali sono calati del 14% anno su anno.

Si tratta dell’unica regione al mondo dove gli arrivi siano calati. La causa deve essere ovviamente ricercata nelle tensioni internazionali che hanno influito negativamente sia sulla domanda che sulla connettività aerea.