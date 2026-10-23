L’Italia torna fra i top 5 market dell’Egitto, mettendo a segno un +15,1% di crescita negli arrivi dei primi cinque mesi 2026 (pari a 461mila visitatori circa), alla spalle di Russia (1,06 milioni di arrivi), Germania (736mila), Polonia (497mila) e Regno Unito (478mila).

“Il risultato è particolarmente gratificante - ha dichiarato a TTG Ahmed Youssef, ceo Egyptian Tourism Authority - perché contribuisce a toccare non solo il traguardo ideale di 5,19 milioni di arrivi complessivi, pari a un +8,2% sull’analogo periodo 2025, ma a consolidare anche la fruizione del patrimonio non tangibile del nostro Paese, ossia la ricerca di esperienze legate alla scoperta delle contaminazioni della cucina, alla complessità delle usanze tradizionali e agli eventi musicali di richiamo internazionale. Chi visita l’Egitto, oggi, lo fa perché trova uno stile di vita inatteso, rilassante e di notevole qualità, oltre che monumenti unici e destinazioni diversificate”.

Alla svolta ha contribuito, in particolare, la piattaforma Experience Egypt, in grado non solo di valorizzare prodotti inediti fuori dalle principali località, ma di permetterne la scoperta personalizzata grazie alla pianificazione digitale. Se i repeater italiani continuano a crescere, con picchi del 25% dei visitatori, sono soprattutto i giovani viaggiatori a favorire l’innovazione dell’offerta rispetto ai classici tour archeologici o soggiorni balneari.