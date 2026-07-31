Enav si aggiudica maxi contratto in Grecia

Enav si è aggiudicata un contratto in Grecia per supportare l'adeguamento del Paese alla normativa europea sulle procedure di navigazione basate sulle prestazioni che utilizzano la navigazione satellitare. Il contratto prevede la progettazione di nuove procedure di volo strumentale basate sulla navigazione satellitare in 31 aeroporti greci.
Si tratta del più importante contratto mai assegnato da Hasp, il fornitore dei servizi di navigazione aerea ellenico Hellenic Aviation Service Provider, per questo tipo di attività. “Questo contratto rappresenta una tappa significativa nella strategia di crescita internazionale del Gruppo Enav e conferma il valore delle nostre competenze”, ha dichiarato l'amministratore delegato Igor De Biasio.