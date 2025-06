Eurostar, nuove rotte verso Francoforte e Ginevra

Un piano di espansione per Eurostar, che mette in campo nuovi servizi ferroviari che collegheranno Londra con Francoforte e Ginevra.

“Stiamo registrando una forte domanda in tutta Europa, con clienti che desiderano viaggiare in treno più lontano che mai - ha dichiarato l'amministratore delegato Gwendoline Cazenave -. Nonostante il difficile clima economico, Eurostar sta crescendo e ha ambizioni ambiziose per il futuro. La nostra nuova flotta renderà realtà le nuove destinazioni per i clienti”.

I nuovi servizi non partiranno prima del 2030, visto che verranno realizzati con i nuovi treni frutto di un investimento di 2 miliardi di euro previsto dalla società, che vuole ampliare in maniera significativa la sua flotta, oggi composta da 17 convogli.

Entro la fine del 2025, inoltre, il servizio per Rotterdam e Amsterdam sarà esteso a 5 partenze al giorno.