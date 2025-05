Condor Airlines ha deciso di proseguire le operazioni su Milano anche nell’operativo invernale 2025/26. Il feedback positivo ottenuto durante la stagione estiva ha spinto la compagnia aerea a confermare il servizio tutto l'anno tra Milano Malpensa e Francoforte. Dalla fine di ottobre, quindi, Condor continuerà ad operare voli da e per Milano fino a due volte al giorno.

“Avere una connettività tutto l'anno via Francoforte offre ai nostri clienti una vasta gamma di scelta per viaggiare sia verso le destinazioni occidentali in Nord America, Canada e Caraibi che verso quelle orientali, come la Thailandia, l'Africa e l'Oceano Indiano. Ci consente inoltre di aumentare la fedeltà dei nostri clienti business, offrendo loro la flessibilità e l'affidabilità di una connettività tutto l’anno verso importanti destinazioni commerciali via Francoforte” spiega Lorna Dalziel, general manager Italy di Condor.

A maggio 2025 Condor ha iniziato a servire quotidianamente Roma (FCO), Palermo (PMO) e Milano (MXP), collegando le metropoli italiane a Francoforte offrendo nuovi collegamenti e opportunità per il mercato outbound italiano.

“Milano e Praga stanno già riscuotendo un grande successo, non solo tra i viaggiatori d’affari e gli appassionati di city break, ma anche come comode porte d’accesso alla nostra rete di rotte a lungo raggio da Francoforte. Con l’aggiunta di queste due destinazioni al nostro programma invernale, stiamo rispondendo alla domanda dei nostri clienti e rafforzando la nostra presenza nei mercati strategici” conclude Peter Gerber, ceo di Condor Airlines.