“Questa mattina sono partiti altri due voli della Oman Air da Muscat in direzione di Roma con a bordo un totale di 249 cittadini italiani, assistito dalla Farnesina. A questi si aggiungono i circa 2500 italiani rientrati in Italia nelle ultime ore da Abu Dhabi, Riad e Muscat, utilizzando voli commerciali facilitati dalla Farnesina e voli prenotati privatamente”. E’ questo l’ultimo aggiornamento del Ministero degli Esteri sulla situazione dei voli di rimpatrio dalle aree interessate dalla chiusura degli spazi aerei per via del conflitto in Medio Oriente.

Il piano proseguirà poi nei prossimi giorni con altri collegamenti speciali facilitati dalla Farnesina che partiranno da Abu Dhabi, Dubai, Muscat, Riad, Malè e Colombo.