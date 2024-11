“Nel 2024 abbiamo assistito a un aumento dei viaggi dei passeggeri in ingresso, con una crescita del 5% anno su anno nel numero di visitatori, e si prevede un ulteriore aumento nel 2025, in linea con l’obiettivo dei 30 milioni di turisti entro il 2028”. Alla luce dei positivi dati raggiunti, Sherif Fathy, ministro del Turismo e delle Antichità dell’Egitto, è al Wtm London per promuovere la destinazione e annunciare le novità, in primis l’apertura del Grande Museo Egizio.

La sua strategia è ad ampio raggio, interessando settori di punta, a cominciare dal ricettivo. All’inaugurazione dell’Hyatt Centric Cairo West seguiranno nuove aperture: nel 2025 il Four Seasons Hotel Luxor; due strutture Ihg Hotels & Resorts a ovest del Cairo, previste nel 2026 e nel 2028; quindi, l’hotel lusso Cairo House, nel complesso storico di Tahrir; non da ultimo, l’hotel Rixos, nella Nuova Alamein City. Dedicati al mercato UK sono, invece, i collegamenti aerei che verranno attivati da easyJet per Luxor da Londra Gatwick, da Birmingham per Hurghada e da Liverpool per Sharm El Sheikh.