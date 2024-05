Formentera sostenibile: nuove regole per la mobilità

Formentera introduce dal 1° giugno nuove regole sulla mobilità e circolazione dei veicoli.

Per tutta la stagione estiva, fino al 30 settembre 2024, tornerà in vigore infatti Formentera.eco, progetto nato nel 2019 con l’obiettivo di promuovere la tutela dell’ambiente per le generazioni future.

I viaggiatori che desiderano portare il proprio veicolo (auto/moto) sull’isola dovranno ottenere un permesso speciale, disponibile attraverso il portale Formentera.eco . Una volta inoltrata la richiesta e dopo una verifica da parte degli enti prepositi, si riceverà via e-mail l’esito definitivo. Verrà anche applicata una tassa di circolazione , variabile in base al periodo e tipologia del mezzo.

Novità di quest’anno è l’ulteriore limitazione del numero di auto che potrà circolare sull’isola e, di conseguenza, anche il numero dei permessi che potranno essere rilasciati è inferiore.

Per i mesi estivi, è inoltre vietato l’uso di quad, roulotte o camper, così come non è consentito l’accesso ai veicoli noleggiati dai turisti in visita sull’isola in altre destinazioni diverse da Formentera.

Queste restrizioni servono a mettere in luce un più ampio impegno dell’isola verso la sostenibilità ambientale, incentivando da un lato l’uso di bus pubblici e biciclette per esplorare il territorio e dall’altro contribuendo a garantire che Formentera rimanga un luogo incontaminato e accogliente per residenti e turisti.