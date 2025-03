Forum Visit Usa a Torino, bilancio positivo per la prima edizione

“Un’esperienza nuova, con molti aspetti da affinare, ma siamo orgogliosi di aver creato un punto d’incontro tra il mercato trade e i principali attori della promozione degli Stati Uniti in Italia”. Questo il commento di Mia Hezi, presidente di Visit Usa Italia, sulla prima edizione del Forum Visita Usa, evento spin-off dello Showcase Usa patrocinato dallo U.S. Commercial Service, svoltosi a Torino nei giorni scorsi.

Il forum, organizzato da Visit Usa Italia, ha rappresentato un’occasione di incontro e confronto tra i soci e le agenzie di viaggi italiane alla ricerca delle ultime novità in fatto di turismo verso gli Stati Uniti.

L’evento ha offerto ai partecipanti l’opportunità di effettuare incontri one-to-one con i soci Visit Usa: Alidays, America World, Condor, Creo, Going, Insiemeintour, Itine-Rari, Konrad Travel, NCL, Olympia, Travel Island ed Xplore ed assistere a presentazioni immersive condotte da sei destinazioni americane: Meet Boston, Mammoth Lakes Tourism, New York City Tourism + Conventions, Philadelphia CVB, The Countryside of Philadelphia e Visit California, oltre alla compagnia aerea Condor. Un’iniziativa importante per rafforzare la collaborazione tra gli operatori del settore e per promuovere la destinazione Stati Uniti sul mercato italiano.