Maiorca, Visit Usa: “I tagli al personale di Trump non spaventano il mercato italiano”

Non sembrano, almeno per il momento, aver avuto ripercussioni sulle scelte degli italiani di viaggiare negli Stati Uniti, i tagli al personale che l’amministrazione Trump sta avviando sia nel settore dell’aviazione civile che in quello dei parchi.

“Si tratta in realtà di una riflessione che non abbiamo fatto, ma per ora non abbiamo avuto nessun segnale di allarme da parte dei nostri tour operator”, ha dichiarato a TTG Italia Lia Maiorca, dell’associazione Visit Usa Italia.

L’allarme lanciato dal Pass, il sindacato degli addetti alla sicurezza aerea statunitense, per il rischio manutenzione degli impianti radar, o dal Npca per l’apertura e la gestione dei parchi naturalisti, non sembra essere arrivato ai nostri connazionali. “Gli Stati Uniti restano la prima destinazione a lungo raggio degli Italiani - ha aggiunto Maiorca -. Non sono queste le notizie che spaventano il nostro mercato”.