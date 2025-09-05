Francia, cresce il turismo internazionale: entrate per 37 miliardi nel primo semestre

Si chiude un primo semestre positivo per il turismo in Francia. Stando ai dati diffusi dal Ministero del Turismo, le entrate derivate dai flussi internazionali tra gennaio e giugno hanno raggiunto i 37,3 miliardi di euro, segnando un incremento del 13,7% sullo stesso periodo del 2024.

Tutti gli indicatori parlano di crescita. I pernottamenti, riporta Hosteltur, hanno sfiorato quota 290 milioni (+7% negli hotel, +11% negli appartamenti) e gli arrivi internazionali per via aerea sono cresciuti del 2,5%.

Guardando ai bacini di riferimento, nella prima parte del 2025 il Paese ha registrato un forte aumento dei visitatori provenienti da Germania (+25,1%) e Paesi Bassi (+17,6%). Cresciuti del 12,5% anche i turisti provenienti dagli Stati Uniti e del 10,2% quelli dal Giappone.

L’andamento positivo della prima metà dell’anno fa ben sperare il Governo francese, fiducioso di poter raggiungere l’obiettivo dei 100 miliardi di euro all’anno entro il 2030.