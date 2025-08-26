È una piccola rivoluzione quella che partirà in Francia dal prossimo anno quando, dal primo gennaio, ci saranno due diverse tariffe per i principali musei del Paese. La prima, più bassa, sarà riservata ai cittadini europei e la seconda, più alta, a tutti gli altri.
L’annuncio è arrivato dalla ministra della Cultura Rachida Dati, che ha spiegato come l’iniziativa non voglia scoraggiare i turisti, ma coinvolgerli in un supporto per i lavori di modernizzazione e manutenzione dei siti. Secondo quanto riportato da Preferente nella prima fase saranno coinvolti la Reggia di Versailles, il Louvre, l’Opera Garnier, l’Arco di Trionfo e il castello di Chambrod. Altri dovrebbero poi aggiungersi nel 2027.
Le cifre varieranno a seconda dei musei: per il Louvre ci sarà un aumento doppio, in quanto si passerà dagli attuali 22 euro ai 30 per gli europei e 35 per gli extraeuropei. Critiche sono arrivate all’esecutivo per questa decisione, giudicata discriminante nei confronti di chi ha maggiore difficoltà economiche, limitando in questo modo l’accesso ai luoghi di cultura.
Remo Vangelista