È una piccola rivoluzione quella che partirà in Francia dal prossimo anno quando, dal primo gennaio, ci saranno due diverse tariffe per i principali musei del Paese. La prima, più bassa, sarà riservata ai cittadini europei e la seconda, più alta, a tutti gli altri.

L’annuncio è arrivato dalla ministra della Cultura Rachida Dati, che ha spiegato come l’iniziativa non voglia scoraggiare i turisti, ma coinvolgerli in un supporto per i lavori di modernizzazione e manutenzione dei siti. Secondo quanto riportato da Preferente nella prima fase saranno coinvolti la Reggia di Versailles, il Louvre, l’Opera Garnier, l’Arco di Trionfo e il castello di Chambrod. Altri dovrebbero poi aggiungersi nel 2027.

Le cifre varieranno a seconda dei musei: per il Louvre ci sarà un aumento doppio, in quanto si passerà dagli attuali 22 euro ai 30 per gli europei e 35 per gli extraeuropei. Critiche sono arrivate all’esecutivo per questa decisione, giudicata discriminante nei confronti di chi ha maggiore difficoltà economiche, limitando in questo modo l’accesso ai luoghi di cultura.