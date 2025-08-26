Rocco Forte ed Emerald Pine Capital, accordo per lo sviluppo

Identificare asset alberghieri ad alto potenziale e a creare valore per gli investitori, fornendo al contempo un processo strutturato e semplificato per i proprietari di strutture che cercano opzioni di sviluppo o riposizionamento. Questo l’obiettivo della partnership strategica siglata tra Rocco Forte Hotels ed Emerald Pine Capital per supportare l’espansione del gruppo alberghiero in Europa e Medio Oriente.

Una collaborazione che, come spiega hotelsmag.com, unisce l’esperienza operativa di Rocco Forte con le competenze di investimento e gestione patrimoniale di Emerald Pine Capital. “Sono fiducioso che la pluriennale esperienza e la solida reputazione nel mondo finanziario di Emerald Pine Capital rafforzeranno ulteriormente il nostro team attuale e i nostri sforzi di espansione in Europa e oltre” ha dichiarato Charles Forte, direttore dello sviluppo di Rocco Forte Hotels.

Il nuovo accordo consentirà al gruppo alberghiero di crescere nei mercati chiave europei e mediorientali, sfruttando competenze sia operative che finanziarie. Dal canto suo Emerald Pine Capital apporterà la propria esperienza nella strutturazione di transazioni e nella gestione di asset di investimento a supporto di acquisizioni mirate e progetti di sviluppo.

“Questa collaborazione - ha aggiunto Fabrizio Grena, socio fondatore e ceo di Emerald Pine Capital - riflette il nostro impegno comune per la qualità e la creazione di valore a lungo termine nel settore dell’ospitalità”.