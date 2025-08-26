Msc World Europa: problema risolto, la nave partita per Messina

È ripartita questa mattina alla volta di Messina la Msc World Europa, l’ammiraglia della flotta di Aponte ferma da ieri mattina con i motori spenti poco a sud di Ponza. La nave proveniva da Genova ed era diretta a Napoli e aveva a bordo oltre 8mila persone tra viaggiatori e equipaggio.

Lunedì mattina all’alba un problema elettrico ai motori aveva però completamente fermato l'imbarcazione, anche se a bordo tutti gli altri servizi essenziali hanno continuato a funzionare senza problemi. Alle 7 della mattina il comandante ha dato l'allarme e sul posto sono intervenute due motovedette della capitaneria di porto e da Napoli e Gioia Tauro sono salpati due rimorchiatori. Fortunatamente le condizioni meteo marine erano favorevoli e il recupero della nave è potuto avvenire senza problemi.

Nel frattempo, inoltre, da terra erano arrivati anche dei tecnici di Msc, che sono riusciti parzialmente a riavviare il sistema di propulsione dei motori. Con una ridotta velocità di crociera, in circa 5 ore di navigazione, la nave rimorchiata ha così potuto attraccare a Napoli. Qui ad attenderla c'erano centinaia di passeggeri pronti da ore per l'imbarco. Dopo i controlli di routine, la funzionalità della nave è stata ripristinata e la Msc World Europa ha potuto continuare questa mattina la sua navigazione verso Messina.