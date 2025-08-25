TTG Italia
Msc World Europa in avaria, la nave sarà trainata al porto di Napoli

Guasto di natura elettrica ai motori per la Msc World Europa in navigazione da Genova a Napoli.

Il problema è stato riscontrato nella mattinata di oggi, quando la nave da crociera con a bordo 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri dell’equipaggio) si trovava a largo dell’isola di Ponza. La Guardia Costiera, che alle 7.25 è stata avvertita dell’avaria, ha reso noto che la situazione a bordo risulta tranquilla con i servizi essenziali per i passeggeri assicurati dai generatori di bordo e che le condizioni meteomarine sono favorevoli per poter condurre la nave in sicurezza al porto di Napoli con l’aiuto di due rimorchiatori partiti rispettivamente dallo scalo partenopeo e da Gioia Tauro.

