Go World sbarca in Messico, aperte le vendite

Una nuova destinazione per Go World: il tour operator aggiunge il Messico al suo ventaglio di mete, con un nuovo catalogo già disponibile per la vendita.

Attualmente l’offerta comprende 10 tour con oltre 400 partenze per il 2026, da gennaio a dicembre, tutte con guide in italiano e vendibili con minimo 2 passeggeri.

Non mancano poi le estensioni (o soggiorni) mare sulla Riviera Maya, costa caraibica a nord-est della penisola dello Yucatán, e i combinati con Stati Uniti e Guatemala.

Tra i tour proposti, ‘Colori del Messico’, 13 giorni alla scoperta delle tradizioni e dei paesaggi del Messico, ‘Yucatan & Maya, viaggio tra storia & relax’, progettato per coppie e appassionati di cultura e ‘Messico & Guatemala’, alla scoperta del Centro America.