Ibiza: Palladium Hotel Group investe 90 milioni a Playa d’en Bossa

Il glamour di Playa d’en Bossa a Ibiza fa un salto di livello nel panorama turistico luxury, grazie a tre progetti firmati Palladium Hotel Group in consegna entro la prossima stagione, per un investimento complessivo di 90 milioni di euro.

Un’interpretazione in stile Baleari del lusso contemporaneo fonde l’anima mediterranea con una visione raffinata di design, servizio ed esperienza di viaggio al The Site Hotel Ibiza, la cui apertura è prevista nel 2026. Inaugurato ad aprile dopo una completa trasformazione, The Unexpected Ibiza Hotel riscrive le regole dell’alto di gamma con 181 camere e suite rinnovate, un ricco programma d’intrattenimento e il primo Hell’s Kitchen d’Europa di Gordon Ramsay Restaurants.

Da giugno, poi, Ibiza Gallery offre alla località un concept di 4.800 mq sviluppato da Grupo Empresas Matutes, che riunisce in un’unica location alta moda, arte contemporanea e ristorazione d’eccellenza in 20 boutique, pop up e gallerie.