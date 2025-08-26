Dubai investe nel turismo marittimo, nuovo sistema di licenze

Dubai punta a semplificare il turismo marittimo con un sistema di licenze dedicato ai visitatori internazionali. La Dubai Maritime Authority riconosce ora le certificazioni nautiche rilasciate dai Paesi membri dell’IMO, eliminando lunghi processi burocratici e consentendo ai turisti di navigare senza ritardi.

La procedura è digitale: basta caricare la propria licenza nazionale valida e, dopo una verifica, si ottiene un permesso locale per condurre imbarcazioni da diporto. L’iniziativa riguarda visitatori da Europa, Stati Uniti, Gcc e altre giurisdizioni riconosciute e fa parte di una strategia più ampia per rafforzare Dubai come hub mondiale del tempo libero nautico, promuovendo sicurezza e standard unificati. In parallelo, la Dma ha aggiornato il manuale sulle licenze marittime, definendo qualifiche, requisiti medici e procedure per esami e rinnovi. Questo sistema non solo rende l’esperienza più accessibile e sicura, ma stimola anche il settore turistico, dall’ospitalità alla nautica, consolidando l’emirato come destinazione innovativa e sostenibile per chi ama il mare.