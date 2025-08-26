Friuli Venezia Giulia: dieci milioni per sostenere la ricettività up level

Resterà aperto fino al 17 ottobre il nuovo bando regionale per il sostegno alle strutture alberghiere del Friuli Venezia Giulia. A disposizione degli imprenditori 10 milioni di euro per la costruzione di nuovi hotel a partire dalle quattro stelle e per la ristrutturazione o l’ampliamento di quelli già esistenti. Oltre ai comuni montani, ne potranno beneficiare anche le città Unesco (Aquileia, Cividale del Friuli e Palmanova), la Comunità del Collio e gli ex capoluoghi di provincia Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

L’investimento minimo richiesto è di 4 milioni di euro, con un tetto massimo di aiuto pubblico fissato a 2,5 milioni. Il contributo copre fino al 30% delle spese ammissibili nei comuni montani e fino al 20% negli altri territori.

“La Regione è al fianco di chi vuole investire sul nostro territorio, con competenza e qualità - ha spiegato, come riporta udinetoday.it, l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini -. Nel triennio 2022-2024 il Friuli Venezia Giulia ha registrato un incremento del 10% delle presenze turistiche, attestandosi a quota 10 milioni e 350mila. Questa crescita, soprattutto internazionale, impone un costante miglioramento dei servizi ricettivi e della qualità offerta”.