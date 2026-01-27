Francia, italiani al quinto posto per pernottamenti con una crescita dell’8%

Gli italiani rafforzano il loro peso nel turismo in Francia, confermandosi quinta clientela estera per pernottamenti nel periodo maggio-agosto 2025, con un +8% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato che si accompagna a una crescita del 7% della spesa turistica tra gennaio e novembre, dato che colloca l’Italia al settimo posto per ricavi.

I numeri sono stati presentati a Roma durante il Mediatour 2026 da Sandrine Buffenoir, direttrice di Atout France per Italia e Grecia. “Il mercato italiano si conferma solido sia nei volumi sia nel valore - ha spiegato Buffenoir - e le prime tendenze sono incoraggianti”. In attesa del bilancio ufficiale 2025, che sarà annunciato dal ministro al ramo Serge Papin, la Francia guarda al futuro con fiducia: il 2026 sarà un anno particolarmente ricco di eventi culturali e sportivi, leva strategica per sostenere i flussi. A rafforzare l’attrattività contribuisce anche l’espansione dell’offerta, con 75 nuovi hotel luxury nel 2025, e la partnership con Air France, che promuove lo stile di viaggio alla francese già a bordo, tra gastronomia d’eccellenza e savoir faire.