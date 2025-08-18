Gatwick, sciopero revocato

Stop allo sciopero degli addetti al controllo bagagli dell’aeroporto di Gatwick. I lavoratori avrebbero dovuto astenersi dal lavoro dal 22 al 26 agosto e di nuovo dal 29 agosto al 2 settembre.
Tuttavia, come riporta ttgmedia.com, la protesta è stata annullata in seguito a una nuova proposta retributiva.
Nei prossimi giorni si svolgerà la votazione dei sindacati; se la proposta dovesse essere respinta, lo sciopero di fine mese sarà riconfermato.
All’inizio di questa settimana, Gatwick ha minimizzato la possibilità di gravi disagi a seguito dello sciopero. Nel frattempo, il sindacato Unite ha avvertito che l’azione a Gatwick si intensificherebbe se la controversia non venisse risolta.