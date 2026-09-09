Genova si candida a Capitale Europea del Turismo 2027

C’è anche Genova nella shortlist delle 16 città che si candidano al titolo di Capitale Europea del Turismo 2027, il concorso promosso dalla Commissione europea. La nuova edizione introduce anche un nuovo format, che unifica i precedenti concorsi European Capital of Smart Tourism e European Green Pioneer of Smart Tourism sotto il nuovo titolo, appunto, di European Capitals of Tourism.

Le città, spiega TravelDailyNews, sono state valutate in base a pratiche relative a sostenibilità, accessibilità e digitalizzazione, oltre alle iniziative che hanno intrapreso a sostegno del patrimonio culturale, della creatività e dei talenti locali.

Nella Categoria 1, riservata alle città con oltre 100mila abitanti, il concorso ha ricevuto candidature da 43 città di 18 Paesi. Le otto destinazioni selezionate sono, appunto, Genova, Aalborg in Danimarca, Braga in Portogallo, Konya in Turchia, la slovena Lubiana, Leopoli in Ucraina, l’austriaca Salisburgo (e la capitale della Bulgaria, Sofia.

Nella Categoria 2, dedicata alle città con una popolazione compresa tra 25mila e 100mila abitanti, hanno presentato domanda 40 città di 17 Paesi. Le otto selezionate sono: Calais (Francia), Calvià (Spagna), Geestland (Germania), Ibiza (Spagna), Nova Gorica (Slovenia), Sandanski (Bulgaria), Selçuk (Turchia) e Zara (Croazia).

I rappresentanti di tutte le 16 città selezionate presenteranno le loro proposte alla giuria europea a Bruxelles il 18 e 19 novembre 2026. Al termine delle presentazioni, la giuria europea selezionerà due destinazioni a cui verrà conferito il titolo di Capitale Europea del Turismo 2027.