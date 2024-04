La Germania riprende quota. “Nel 2023 abbiamo registrato una crescita del 17,4% nel numero dei pernottamenti degli italiani, che hanno sfiorato quota 3 milioni 362mila unità. Il trend positivo prosegue anche quest’anno, con gennaio a +13% sul 2023 e 230mila 170 pernottamenti”.

La press & pr manager Italy del German national Tourist board in Italia, Anna Malagoli, segnala come proprio quello italiano sia il mercato che tra il 2022 e il 2023 ha registrato il più elevato tasso di crescita tra i Paesi europei dell’area sud-occidentale, arrivando a toccare l’80,8% dei volumi pre pandemia.

“Il viaggiatore tipo predilige le vacanze attive e nella natura, ma non disdegna i viaggi culturali e i city trips – spiega la manager -. Nel 58% dei casi si tratta di repeater, l’età media è di 42,8 anni e nel 39% dei casi si tratta di persone con figli sotto i 15 anni”.

La durata media del soggiorno nel 2022 si è attestata intorno ai 5,6 giorni e l’obiettivo della nuova campagna ‘Stay longer’ è proprio quello di prolungare la permanenza scegliendo ad esempio location immerse nella natura anche al di fuori delle città od optando per qualcuno dei 52 siti Unesco presenti nel Paese.

“Quello dei viaggi sostenibili è uno dei filoni che perseguiamo con più attenzione, proprio come quello legato agli eventi sportivi. Uno su tutti: gli Europei di calcio in programma il prossimo giugno. Dal 14 giugno al 14 luglio la Germania sarà la protagonista assoluta di Uefa Euro 2024: squadre provenienti da 24 paesi parteciperanno al torneo, circa 2,7 milioni di visitatori assisteranno alle 51 partite negli stadi e altri sette milioni di tifosi sono attesi nelle fan zone e durante le visite pubbliche”.

Petra Hedorfer, presidente del consiglio esecutivo della Dzt, ha commentato: “La Germania celebra una festa del calcio. Soprattutto in tempi di tensioni internazionali, questo grande evento sportivo offre l’opportunità di presentare la Germania come una destinazione di viaggio cosmopolita, sostenibile e pacifica, dando così un esempio di comprensione e tolleranza per i diversi popoli. D’altra parte, ci aspettiamo una spinta significativa per il turismo in entrata. I dati finora disponibili sulle prenotazioni anticipate a lungo termine di camere d’albergo sui principali portali online e sulle prenotazioni di voli a giugno e luglio 2024 sono ben al di sopra delle medie a lungo termine. In particolare, i Paesi che partecipano ai Campionati europei registrano una crescita superiore alla media, a conferma delle nostre aspettative. Di conseguenza, l’evento sportivo potrebbe generare un volume aggiuntivo di pernottamenti fino al 4% in più rispetto all’anno precedente. Inoltre, i Campionati europei offrono il potenziale per un ulteriore rilancio dell’immagine della Germania come destinazione di viaggio”.

Numerosi eventi sono dedicati alle nazioni partecipanti, con tornei per bambini e ragazzi e programmi culturali per tutta la famiglia.

Il portale online della Gntb, www.germany.travel/de/euro2024, raccoglie i contenuti tematici su tutte le città ospitanti. I.C.