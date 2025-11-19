Giamaica: i big del turismo in campo per far riparte la meta

Carnival, insieme alla Micky and Madeleine Arison Family Foundation, Sandals, American Airlines: sono solo alcuni dei nomi del turismo che sono scesi in campo per permettere alla Giamaica di rimettersi in pista dopo i danni causati dall’uragano Melissa.

Il Paese aveva promesso che entro il 15 dicembre sarebbe stato pienamente operativo per i turisti in arrivo.

In particolare Carnival Corp, insieme alla fondazione del suo presidente e alla squadra di basket Miami Heat (sempre di proprietà di Arison), ha donato 1 milione di euro per distribuire aiuti nel Paese, come riporta travelweekly.com. Sandals Foundation invece ha messo a disposizione aiuti e supporto per le operazioni di soccorso. American Airlines ha contribuito trasportando forniture per il Paese.

A dimostrazione di come il mondo del turismo è ancora capace di fare quadrato per rispondere alle necessità.