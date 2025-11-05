Giamaica dopo l’uragano Melissa, Sandals fissa per dicembre la riapertura di 5 resort

Sandals Resorts si appresta a ripartire in Giamaica, dopo il devastante uragano Melissa. Il Gruppo ha annunciato attraverso i suoi canali social la riapertura di cinque strutture il mese prossimo.

Si tratta del Sandals Dunn’s River, del Sandals Ocho Rios, del Sandals Royal Plantation, del Sandals Negrils e del Beaches Negril, che torneranno ad accogliere gli ospiti a partire dal 6 dicembre.

La decisione di attendere un mese per la riapertura dei resort - ha precisato il gruppo nel post riportato da Travel Weekly -, è stata presa “per garantire ai nostri dipendenti in Giamaica un periodo di riposo e di recupero. Hanno dovuto affrontare diverse avversità a causa dell’uragano Melissa e questo periodo permetterà loro di ricaricarsi e focalizzarsi su se stessi e sulle loro famiglie prima di tornare al lavoro”.

È fissata invece per il 30 maggio 2026 la riapertura del Sandals Montego Bay, del Sandals Royal Caribbean e del Sandals South Coast. I tre indirizzi saranno sottoposti ad alcuni interventi di restyling.