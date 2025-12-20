LVG Collection: l’Hotel Riz di Pavia new entry del portfolio

Arriva a quota 15 LVG Collection grazie all’ingresso dell’Hotel Riz di Pavia nel proprio portfolio di strutture in gestione diretta. Un portfolio che copre diverse strutture in Italia come Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria e Sardegna.

“La struttura dispone di 112 camere ampie e funzionali – si legge in una nota di LVG -, pensate per rispondere alle esigenze di una clientela eterogenea, composta da viaggiatori business, ospiti leisure e gruppi. Completa l’offerta una sala meeting, ideale per incontri aziendali, riunioni e piccoli eventi, rendendo l’hotel particolarmente adatto anche al segmento mice di scala urbana”.

Tra gli obiettivi principali della nuova gestione c’è la volontà di rafforzare il legame tra l’hotel e il territorio, lavorando in particolare su soggiorni ed esperienze dedicate alla scoperta dell’offerta enogastronomica di Pavia e dell’Oltrepò Pavese, un patrimonio ancora in parte inesplorato dal turismo nazionale e internazionale.

“L’ingresso dell’Hotel Riz di Pavia rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di LVG Hotel Collection, dove la Lombardia è per noi una regione strategica: il Riz va infatti ad aggiungersi al Virtual Apartments alle porte di Milano, al quale si aggiungerà anche il Belfiore di Mantova in apertura nel 2026 - sottolinea Claudio Lavagna, ceo di LVG Group -. Pavia è una città dal grande potenziale, con una forte identità storica, culturale ed enogastronomica. Il nostro obiettivo è valorizzare questa struttura attraverso una gestione evoluta, capace di intercettare nuove tipologie di ospiti e di dialogare in modo autentico con il territorio”.