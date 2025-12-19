Si attende il picco di traffico sulla rete autostradale per le feste, Anas potenzia l’organico

Si attende un picco di traffico sulla rete autostradale italiana in vista delle feste. Secondo le stime di Anas è prevista una crescita dei volumi di traffico su tutto il territorio nazionale di circa il +8% nella giornata di oggi venerdì 19 dicembre, del +11% in quella di sabato 20 dicembre, del +5% domenica 21 dicembre e del +6% lunedì 22 dicembre, pari a circa 3,5 milioni di autovetture in più, su un totale di oltre 35 milioni.

In previsione degli esodi natalizi, la società del Gruppo FS ha mobilitato 2.800 risorse di cui 2.200 unità di personale di esercizio e su strada, 360 tecnici, 230 di personale delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale per assicurare la gestione della viabilità e il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.

“Come per l’esodo estivo - spiega in una nota l’a.d. di Anas, Claudio Andrea Gemme - anche nel periodo delle festività natalizie siamo impegnati a garantire una circolazione più fluida e scorrevole. È sempre operativo, come previsto dal nostro piano neve, il presidio delle squadre Anas h24 per monitorare la rete stradale e intervenire subito in caso di condizioni meteorologiche avverse e intense precipitazioni nevose”.

“Con il nostro lavoro – ha sottolineato l’Ad - vogliamo assicurare a chi si mette in viaggio un esodo natalizio sereno con la raccomandazione di avere sempre un comportamento corretto alla guida come ricordiamo nelle nostre campagne di sensibilizzazione Guida e basta”.