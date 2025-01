Giappone, balzo in avanti del turismo grazie allo yen debole

La perdita di forza dello yen spinge gli arrivi dall’estero in Giappone. Una delle destinazioni più ambite del mondo sta vedendo una sorta di ‘stagione dei saldi’, grazie a una moneta che ha perso il 30% del valore, portando così di fatto a uno ‘sconto’ per tutti i turisti in arrivo dall’estero.

Come riporta ilmessaggero.it il paese del Sol Levante si prepara a battere nuovi record di arrivi, toccando una crescita di 1 milione di turisti rispetto al periodo pre-pandemia.

Le cifre sono ancora da confermare, dal momento che i risultati ufficiali saranno pubblicati nelle prossime ore, ma le prospettive sono decisamente positive.