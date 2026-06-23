Il Giappone ha quintuplicato le tariffe per i visti per tutti gli stranieri, segnando il primo aumento dei prezzi in quasi 50 anni.

Dal 1° luglio il costo dei visti per ingresso singolo nel Paese nipponico aumenterà dagli attuali 3.000 yen (18,69 euro) a 15.000 yen, ovvero oltre 90 euro.

I visti per ingressi multipli costeranno, invece, 30.000 yen (180 euro), rispetto ai precedenti 6.000 yen.

Le revisioni delle tariffe per i visti, le prime dal 1978, sono state effettuate per “riflettere l’inflazione e le fluttuazioni del tasso di cambio - ha dichiarato venerdì ai giornalisti il ministro degli Esteri Toshimitsu Motegi -, e non prevediamo che ciò avrà un impatto immediato sul turismo in entrata”.